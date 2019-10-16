2019-10-16T09:20:30+03:00
Общество

В Хабаровском крае обновят изношенные на 88 процентов котельные

Объекты находятся в поселках Новый Ургал и Чегдомын
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае обновят изношенные на 88 процентов котельныеВ Хабаровском крае обновят изношенные на 88 процентов котельныеФото: Правительство Хабаровского края
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Котельные в поселках Новый Ургал и Чегдомын собираются модернизировать. На сегодняшний день эти объекты уже изношены на 88 процентов и остро нуждаются в обновлении.

- Эти котельные оказались в кризисном положении, когда принадлежали предыдущей компании-оператору. Долги организации «БАМ сервис» превысили 100 миллионов рублей. Нынешний оператор – компания «ХЭС», планирует наладить работу котельных и полностью обновить основное оборудование, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

В планах заменить водонагревательные котлы на более современные устройства с большей мощностью. В этом году котельную №1 в Чегдомыне перевели на обогащенный уголь, теплоотдача которого выше. За первые 10 дней отопительного сезона уже удалось сэкономить 40 тонн топлива и уменьшить вывоз шлака на 80 тонн. В планах переввод на обогащенный уголь и котельную в поселке Новый Ургал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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