Медикам в Хабаровском крае выдали задержанную зарплату
В Хабаровском крае медицинские работники не смогли вовремя получить деньги. Причина тому - задержка поступления в край финансирования из Федерального Фонда обязательного медицинского страхования.
Как сообщили в пресс-службе краевого министерства здравоохранения, рассчитаться вовремя не получилось с работниками учреждений, подчиненных ведомству. До этого специалисты приложили большие усилия, чтобы решить проблему. Субвенция уже поступила в регион и на счета страховых компаний.
На сегодняшний день выплаты медработникам начали поступать. Однако скорость перечисления зарплат зависит также от профессионализма и оперативности бухгалтерских служб, которые находятся непосредственно в учреждениях.
Сотрудников больниц убедительно просят не тревожиться по поводу задержки выплат. Заработанные деньги получат все медицинские работники в Хабаровском крае без исключения.
ИСТОЧНИК KP.RU