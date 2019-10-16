2019-10-16T09:48:11+03:00
Общество

Медикам в Хабаровском крае выдали задержанную зарплату

Вовремя рассчитаться с сотрудниками не получилось из-за проволочек в Федеральном Фонде обязательного медицинского страхования
Александр ШТААЛЬ
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Медикам в Хабаровском крае выдали задержанную зарплатуМедикам в Хабаровском крае выдали задержанную зарплатуФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Хабаровском крае медицинские работники не смогли вовремя получить деньги. Причина тому - задержка поступления в край финансирования из Федерального Фонда обязательного медицинского страхования.

Как сообщили в пресс-службе краевого министерства здравоохранения, рассчитаться вовремя не получилось с работниками учреждений, подчиненных ведомству. До этого специалисты приложили большие усилия, чтобы решить проблему. Субвенция уже поступила в регион и на счета страховых компаний.

На сегодняшний день выплаты медработникам начали поступать. Однако скорость перечисления зарплат зависит также от профессионализма и оперативности бухгалтерских служб, которые находятся непосредственно в учреждениях.

Сотрудников больниц убедительно просят не тревожиться по поводу задержки выплат. Заработанные деньги получат все медицинские работники в Хабаровском крае без исключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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