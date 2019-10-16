Бельгийцы планируют строить в Хабаровском крае теплицы

СЕГОДНЯ 10:30 2019-10-16T10:30:05+03:00

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В Хабаровске с деловым визитом находятся делегаты из Бельгии во главе с послом королевства Жан-Артуром Режибо. Они изучают инвестиционные возможности Хабаровского края, потенциально интересные для бельгийских предприятий.

- Сам посол озвучил предложение о строительстве на площадках ТОСЭР современных тепличных комплексов. Эти объекты помогут обеспечить население региона экологически чистыми овощами. Сейчас местных жителей получается снабжать только на 25 процентов выращенной продукции. Совместная работа с бельгийцами поможет увеличить этот показатель, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

На сегодняшний день представители обеих сторон готовят комплекс инженерных решений по возведению теплиц. Напомним, в крае уже реализуют проекты по выращиванию салатов и овощей в закрытом грунте в Хабаровске, Хабаровском районе и Комсомольске-на Амуре.

ИСТОЧНИК KP.RU