2019-10-16T11:02:09+03:00
Звезды

В Хабаровске пройдет фестиваль студенческих и любительских театров России

Постановки актеры представят с 18 по 22 октября
Ольга КИВА
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В Хабаровске пройдет фестиваль студенческих и любительских театров России ФОТО: Министерство культуры Хабаровского краяВ Хабаровске пройдет фестиваль студенческих и любительских театров России ФОТО: Министерство культуры Хабаровского края
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В Хабаровске устроят с 18 по 22 октября фестиваль-конкурс студенческих и любительских театров России. В краевой столице соберутся представители Республики Саха (Якутия), Приморского, Камчатского и Хабаровского краев, а также Амурской и Еврейской автономной областей. Актеры представят свои постановки на нескольких сценических площадках города.

Как отметили в краевом министерстве культуры, это будет межрегиональный этап фестиваля-конкурса. Подобные мероприятия также устроят в Новороссийске, Ижевске, Костроме и Омске. Финал мероприятия организуют в ноябре в Москве. Коллективы-победители смогут представить свои спектакли на ведущих театральных сценах столицы.

Открытие фестиваля состоится 18 октября во Дворце культуры профсоюзов, а конкурсные просмотры - с 19 по 21 октября в Хабаровском краевом театре драмы, Хабаровском государственном институте культуры и Центре театрального искусства «Бенефис». Итоги подведут 22 октября в краевом театре драмы. Вход на просмотры свободный. Посмотреть и скачать афиша можно на сайте министерства культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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