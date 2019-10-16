2019-10-16T11:33:00+03:00
Общество

В Хабаровском крае оценят состояние системы образования

Исследование проведут 15 и 17 октября
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае оценят состояние системы образования ФОТО: Министерство образования и науки Хабаровского краяВ Хабаровском крае оценят состояние системы образования ФОТО: Министерство образования и науки Хабаровского края
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В Хабаровском крае проведут Национальное исследование качества образования. Тестирование проведут 15 и 17 октября с участием учеников пятых и восьмых классов. Всего в этом мероприятии будут участвовать больше тысячи детей из региона и больше 23 тысяч школьников из 54 регионов России.

- Исследование охватит школы Хабаровска, Комсомольского, Вяземского, Солнечного, Ванинского, Хабаровского районов, а также района имени Лазо. Оно займет 45 минут. После него участники заполнят анкеты, в которых будет 12 для пятых классов и восемь для восьмых классов заданий, не требующих от детей специальной подготовки, - рассказали в краевом министерстве образования.

Исследование направлено на проверку уровня технического, технологического и проектного мышления, конструкторских и творческих способностей, использования знаний и умений, полученных на уроках технологии, в жизненной практике. По итогу определят, в каком состоянии находится национальная система образования на текущий момент, какие действия нужно предпринять, чтобы её модернизировать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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