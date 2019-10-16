На проспекте Октябрьском в Комсомольске ограничат движение машин

СЕГОДНЯ 12:29 2019-10-16T12:29:59+03:00

Запрет на движение будет действовать в ночь на 17 октября

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В Комсомольске-на-Амуре ограничат движение автотранспорта на проспекте Октябрьском. Запрет будет действовать в ночь на 17 октября. Причина тому – проведение аварийных работ в связи с порывом на кабельной линии.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, рабочие будут трудиться на участке улицы проспекта Октябрьского от дома №35 до дома №39. Бригаде придется нарушить целостность трассы, чтобы устранить порыв кабельной линии. Запрет на проезд начнет действовать сегодня, 16 октября, в 11 часов вечера и будет действовать до шести часов утра 17 октября.

Жителям города Юности приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся своевременное устранение неполадок обеспечивает безопасность и комфорт местных жителей. Автолюбителей убедительно просят учитывать эту информацию при планировании поездок по городу.

ИСТОЧНИК KP.RU