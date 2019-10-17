Погода в Хабаровске на 17 октября 2019 года: днем до +11, без осадков
В Биробиджане без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью -3-5. Днем +11+13.
В Хабаровске без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем +9+11.
В Бикине без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью -2-4, днем +10+12.
В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью +1-1. Днем +9+11.
В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -2-4. Днем +7+9.
В Чегдомыне без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью -6-8. Днем +4+6.
В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью -2-4. Днем +5+7.
В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -5-7. Днем +1+3.
ИСТОЧНИК KP.RU