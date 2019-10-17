2019-10-17T01:02:24+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 17 октября 2019 года: днем до +11, без осадков

Ночные температуры в краевой столице будут в пределах -1-3
Ольга КИВА
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Погода в Хабаровске на 17 октября 2019 года: днем до +11, без осадковПогода в Хабаровске на 17 октября 2019 года: днем до +11, без осадковФото: Алексей ФОКИН
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В Биробиджане без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью -3-5. Днем +11+13.

В Хабаровске без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем +9+11.

В Бикине без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью -2-4, днем +10+12.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью +1-1. Днем +9+11.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -2-4. Днем +7+9.

В Чегдомыне без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью -6-8. Днем +4+6.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью -2-4. Днем +5+7.

В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -5-7. Днем +1+3.

ИСТОЧНИК KP.RU

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