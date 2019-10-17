Узбекам не дали зарабатывать в Хабаровском крае в обход закона

СЕГОДНЯ 01:31 2019-10-17T04:17:07+03:00

В итоге регион, да и страну они покинули под конвоем

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В Хабаровском крае обнаружили граждан Узбекистана, работавших нелегально. Известно, что нарушители не смогли или не захотели продлевать официальный срок пребывания в крае и продолжали трудиться. Этот их поступок расценили как нарушение миграционного законодательства.

- В качестве наказания мигрантам назначили административное выдворение за пределы России. До того, как нелегалов отправили на родину, они находились в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Хабаровскому краю, - рассказали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

До границы граждан Узбекистана довезли в сопровождении судебных приставов. Дальше нарушителей передали сотрудникам пограничной службы ФСБ России. Отметим, что с начала 2019 года из региона выслали 63 иностранных гражданина. В основном они были приезжими из Украины, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана и Армении.

ИСТОЧНИК KP.RU