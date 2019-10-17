Встреча приятелей на улице в Комсомольске закончилась поножовщиной

СЕГОДНЯ 02:11 2019-10-17T04:15:50+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре в полицию обратились сотрудники больницы. Они рассказали о пациенте, который поступил к ним с ножевыми ранениями. Как позже выяснилось, ранили 37-летнего мужчину на одной из улиц города. По версии следствия, сделал это его знакомый.

- Фигуранту 43 года. Предположительно он встретился с пострадавшим на улице, завязалась беседа, которая после переросла в конфликт. Причина тому - личные неприязненные отношения. Дальше в ход пошел нож, которым фигурант размахивал, нанося удары потерпевшему, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении задержанного возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимально возможное наказание за этот проступок – это лишение свободы на срок до 10 лет. Сам подозреваемый пока будет находиться на свободе под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU