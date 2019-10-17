Мосты для автодороги «Комсомольск-Чегдомын» начнут строить в ноябре

СЕГОДНЯ 04:14 2019-10-17T04:14:48+03:00

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В Хабаровском крае уже в ноябре собираются начать строительство мостов на автодороге «Комсомольск -на- Амуре - Чегдомын». В планах начать возведение двух конструкций из пяти предполагаемых. Об этом сообщили в пресс- службе краевого правительства.

В этом году начнут строить мосты на реках Герби и Аякит, а в мае следующего года подрядчики приступят к обустройству участка в 30 километров от Комсомольска-на-Амуре. В планах также реконструкция дороги, связывающей Чегдомын с поселком Новый Ургал. К работам приступят весной 2020 года.

Напомним, будущая автотрасса Комсомольск -на-Амуре – Чегдомын свяжет между собой крупные поселки Березовый, Амгунь и Могды. Строительство проведут на условиях софинансирования из федерального и краевого бюджетов. Общая протяженность дороги составит 501 километр.

ИСТОЧНИК KP.RU