2019-10-17T06:59:08+03:00
Происшествия

Пассажирка не устояла при резком торможении автобуса в Хабаровске

Пенсионерка упала и ударилась головой
Александр ШТААЛЬ
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Пассажирка не устояла при резком торможении автобуса в ХабаровскеПассажирка не устояла при резком торможении автобуса в ХабаровскеФото: УМВД России по городу Хабаровску
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В Хабаровске в минувшие сутки, 16 октября, пассажирка автобуса стала жертвой неразумного поведения водителя автобуса. Мужчина резко затормозил во время поездки, как результат, пенсионерка не устояла на ногах и упала. Женщина ударилась головой, поэтому ей понадобилась скорая помощь.

Как сообщил информированный источник, происшествие случилось в общественном транспорте на улице Фрунзе в районе дома №7. У женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей головы.

На момент происшествия водитель автобуса был трезв. В отношении него оставили административные протоколы. Разбирательства по данному инциденту продолжаются.

Автолюбителей города убедительно просят соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дорогах. Помните, маленькая ошибка может обернуться большой трагедией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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