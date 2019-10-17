Общественники оценили строительство психинтерната под Хабаровском

СЕГОДНЯ 06:54 2019-10-17T06:54:17+03:00

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Под Хабаровском в селе Некрасовка собираются построить психоневрологический интернат. Возводить учреждение решили в связи с необходимостью переселить жительниц психоневрологического интерната поселка Горин. Реализацию этого проекта накануне обсудили представители Общественной палаты Хабаровского края, родители детей с метальными нарушениями, представители органов исполнительной власти края, Законодательной Думы края.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, против строительства выступают родители детей с ментальными нарушениями. Если они не смогут в дальнейшем ухаживать за своими детьми, последних переведут в этот интернат. Родители считают, что в учреждении их отпрыски не будут обеспечены социальными услугами на должном уровне.

Этот вопрос собираются решить за счет стационарозамещающих технологий и развития системы родственного ухода и возмездной опеки. К слову, на сегодняшний день в регионе живут 72 тысячи инвалидов, из них три тысячи 700 признаны недееспособными.

По итогам круглого стола принято положительное решение о начале строительстве объекта. Также в крае будет создана рабочая группа по решению вопроса о сопровождаемом проживании людей с ментальными нарушениями здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU