Бикинцы в Хабаровском крае получили новый дом культуры

СЕГОДНЯ 07:56 2019-10-17T07:56:21+03:00

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Жители Бикина получили обновленный дом культуры. Этому зданию 81 год, как и Хабаровскому краю. Его капитально отремонтировали в этом году, а по случаю окончания работ и открытия обновленного объекта устроили торжественную церемонию.

- В доме культуры нужно было обновить фасадную часть, восстановить разрушенную отмостку вокруг здания и систему водоотведения с кровли. Здесь оборудовали концертный зал вместимостью на 370 мест, переустроили балкон в картинную галерею, провели перепланировку танцевального зала. На восстановление здания потратили около семи миллионов рублей. Его фактически сделали «визитной карточкой» города, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

По обновленному зданию провели экскурсию для тех, кому не терпелось оценить внутренне убранство учреждения. В заключение торжественного события открыли районный конкурс – выставки художников и фотолюбителей Бикинского района «Сердце земли моей».

ИСТОЧНИК KP.RU