2019-10-17T07:56:21+03:00
Звезды

Бикинцы в Хабаровском крае получили новый дом культуры

Здание, которому, как и региону, 81 год, капитально отремонтировали
Ольга КИВА
Поделиться:
Бикинцы в Хабаровском крае получили новый дом культуры ФОТО: Министерство культуры Хабаровского краяБикинцы в Хабаровском крае получили новый дом культуры ФОТО: Министерство культуры Хабаровского края
Изменить размер текста:

Жители Бикина получили обновленный дом культуры. Этому зданию 81 год, как и Хабаровскому краю. Его капитально отремонтировали в этом году, а по случаю окончания работ и открытия обновленного объекта устроили торжественную церемонию.

- В доме культуры нужно было обновить фасадную часть, восстановить разрушенную отмостку вокруг здания и систему водоотведения с кровли. Здесь оборудовали концертный зал вместимостью на 370 мест, переустроили балкон в картинную галерею, провели перепланировку танцевального зала. На восстановление здания потратили около семи миллионов рублей. Его фактически сделали «визитной карточкой» города, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

По обновленному зданию провели экскурсию для тех, кому не терпелось оценить внутренне убранство учреждения. В заключение торжественного события открыли районный конкурс – выставки художников и фотолюбителей Бикинского района «Сердце земли моей».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровском крае полицейских наказали за неучтенных несовершеннолетних
Подтопленцам в Хабаровском крае раздали 252 миллиона рублей
Россельхозбанк упростил процесс активации платежных колец
Пожарные в Комсомольске приехали на вызов, когда из окон квартиры валил дым
Общественники оценили строительство психинтерната под Хабаровском
В торговых точках Хабаровска вытащили больше тонны алкоголя
Пассажирка не устояла при резком торможении автобуса в Хабаровске
Противовоздушную оборону подняли по тревоге в Хабаровском крае
В Хабаровском крае становится тревожно из-за горящей травы
Мосты для автодороги «Комсомольск-Чегдомын» начнут строить в ноябре
Водитель в Хабаровске из-за чужой ошибки провел время в компании медиков
В смерти сельчанки в Хабаровском крае обвиняют ее мужа-пенсионера
Вечер 16 октября в Биробиджане выдался напряженным из-за большого порыва теплосети
Встреча приятелей на улице в Комсомольске закончилась поножовщиной
Узбекам не дали зарабатывать в Хабаровском крае в обход закона
Погода в Хабаровске на 17 октября 2019 года: днем до +11, без осадков
На проспекте Октябрьском в Комсомольске ограничат движение машин
В Хабаровском крае оценят состояние системы образования
В Хабаровске пройдет фестиваль студенческих и любительских театров России
Бельгийцы планируют строить в Хабаровском крае теплицы
Медикам в Хабаровском крае выдали задержанную зарплату
В Хабаровском крае обновят изношенные на 88 процентов котельные
От некоммерческих организаций в Хабаровском крае ждут заявок на президентские гранты
Новые сестры милосердия в Хабаровске прошли обряд посвящения