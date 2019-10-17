СЕГОДНЯ 07:31 2019-10-17T07:31:57+03:00

Пожарные в Комсомольске приехали на вызов, когда из окон квартиры валил дым Фото: Николай ХИЖНЯК

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В Комсомольске-на-Амуре пожарные отправились на вызов по адресу улица Заводская, 12. Предварительно было известно, что возгорание случилось в деревянном жилом доме утром, 17 октября. На место происшествия по повышенному рангу отправился пожарный расчет.

- Когда огнеборцы прибыли на место, из окон квартиры валил густой дым. Они сначала провели разведку и выяснили, что в одной из квартир частично жилого здания горели мебель и домашние вещи. Угроза дальнейшего распространения огня отсутствовала, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

После ликвидации огня пожарные выполнили проливку и проверили помещение на наличие скрытых мест тления и горения. В результате этого происшествия никто не пострадал, эвакуацию людей не проводили. Причины пожара установят в ходе проверочных мероприятий специалисты Государственного пожарного надзора.

ИСТОЧНИК KP.RU