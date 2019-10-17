2019-10-17T08:57:43+03:00
Общество

Подтопленцам в Хабаровском крае раздали 252 миллиона рублей

Дополнительно регион получит еще 40 миллионов для оказания помощи пострадавшим
Ольга КИВА
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Подтопленцам в Хабаровском крае раздали 252 миллиона рублейПодтопленцам в Хабаровском крае раздали 252 миллиона рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Общая сумма выплат для пострадавших от наводнения в Хабаровском крае составила 252 миллиона рублей. Так, финансовую помощь в размере 10 тысяч рублей получили 20 тысяч 20 человек, по 50 тысяч рублей выплатили 422 жителям региона, по 100 тысяч рублей - 307 человек. Отметим, что регион получит дополнительно еще 40 млн рублей на помощь пострадавшим от «большой воды».

- На сегодняшний день из всех домов края ушла вода. Тем, кого стихия оставила без жилья предоставят либо благоустроенное общежитие, либо - квартиры из маневренного жилья, на усмотрение и желание самих людей, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Отметим, что одновременно с решением проблем по выплатам подтопленцам в крае также решают вопросы, связанные с запуском отопления. На сегодняшний день в регионе все котельные работают, топливо завезено в полном объеме. Готовность котельных – 98,9 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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