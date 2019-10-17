В Хабаровском крае полицейских наказали за неучтенных несовершеннолетних

СЕГОДНЯ 09:18 2019-10-17T09:18:31+03:00

Ребята попались на «административке», но на учет их ставить почему-то не захотели

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В Хабаровском крае сотрудникам ОМВД России по Комсомольскому району пришлось ответить за недочеты в работе. По предварительной информации, в ведомстве не поставили на учет несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения до достижения возраста административной ответственности.

Также проверяемые сотрудники не смогли предоставить мотивированные предложения о нецелесообразности постановки на профилактический учет несовершеннолетних, а в карточках отсутствовали рапорты участковых уполномоченных о профилактической работе с несовершеннолетними, схемы связей несовершеннолетних, сверки о привлечении к административной ответственности, сведения о профилактических беседах.

Как отметили в пресс-службе краевой прокуратуры, выяснилось также, что правоохранители не озадачились тем, где находились несовершеннолетние дети, пока их мать вела не совсем правильный образ жизни. Женщину и ранее привлекали к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Бездействие компетентных специалистов привело к непринятию своевременных мер в связи с безнадзорным состоянием ее детей. В итоге в адрес начальника ОМВД России по Комсомольскому району внесли представление об устранении нарушений. Требования документа удовлетворены, шесть лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU