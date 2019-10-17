Останки разделанного человеком изюбря нашли в заказнике Хабаровского края

СЕГОДНЯ 09:53 2019-10-17T09:53:06+03:00

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В заказнике «Хехцирский» Хабаровского края утро четверга, 17 октября, началось с неприятного происшествия. В лесу нашли останки разделанного человеком изюбря. Чуть ранее госинспекторы заметили на дороге автомобиль, припаркованный на обочине федеральной трассы. Как только стражи порядка попытались к нему приблизиться, машина буквально сорвалась с места и на большой скорости скрылась, удаляясь в сторону города.

- Предположили, что это был браконьер, который успел забрать добычу и поэтому так быстро скрывался. Решили проверить. Для этого обследовали лесную местность, прилегающую к дороге. Обнаружили место разделки двух туш самок изюбря. На место происшествия вызвали полицию, проводится расследование, - прокомментировал Юрий Кя, начальник отдела охраны Большехехцирского заповедника.

К жителям края обращаются с просьбой. Пожалуйста, не убивайте животных. Напоминаем, что охота на территории заповедника категорически запрещена. Тех, кто пренебрегает этим требованием, привлекают к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU