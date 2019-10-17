СЕГОДНЯ 10:25 2019-10-17T10:25:41+03:00

Супружеские пары в Хабаровском крае наградили за долгий брак ФОТО: Комитет по делам ЗАГС и архивов правительства Хабаровского края

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В Хабаровском крае накануне празднования 81-й годовщины Хабаровского края наградили семейные пары. Среди тех, кто принимал поздравления, семьи, чей брак длится больше полувека. Памятные знаки «За супружеское долголетие» вручили 16 семейным парам.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, теперь уже обладатели наград живут в селах Сита, Георгиевка и Обора района имени Лазо, а также в Хабаровске. Самые старшие из них - это хабаровчане Герман Александрович и Раиса Федоровна Савицкие, которые в августе этого года отметили 65-летие со дня свадьбы.

К слову, в семье Соколовых, которую также удостоили награды, супруга Светлана Денисовна оказалась ровесницей края. 20 октября она справит свой 81-й день рождения.

Напомним, что памятным знаком «За супружеское долголетие» награждают семейные пары, которые в браке 50, 55, 60, 65, 70 и 75 лет. Первые награды вручили год назад, в канун празднования 80-летия Хабаровского края.

ИСТОЧНИК KP.RU