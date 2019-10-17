В Комсомольске у пьяного пассажира поезда оказался наркотик в носке

СЕГОДНЯ 11:04 2019-10-17T11:04:28+03:00

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В Комсомольске -на- Амуре на железнодорожном вокзале внимание полицейских привлек пьяный мужчина. Он прибыл в город Юности поездом «Хабаровск- Комсомольск». Местные правоохранители сориентировались по обстоятельствам и вскоре доставили пассажира в отделение для разбирательств.

- Гражданина досмотрели и обнаружили в куртке трикотажный носок, внутри которого находился пластиковый контейнер. Найденное вещество отдали на исследование. Экспертиза показала, что в емкости находится гашишное масло весом порядка 90 граммов, - прокомментировали в пресс- службе УТ МВД России по ДФО.

Сам пассажир рассказал, что наркотик он нашел на одной из станций, пока ехал, решил оставить его себе, а потом употребить. Отношении 45-летнего мужчины возбудили уголовное дело. За незаконное хранение наркотиков он рискует лишиться свободы сроком до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU