В районе Хабаровского края задумались над увеличением подъемных для педагогов

СЕГОДНЯ 11:35 2019-10-17T11:35:25+03:00

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В Амурском районе Хабаровского края задумались над увеличением суммы подъемных для молодых педагогов. Предложение об изменении суммы поступило от Собрания депутатов Амурского района. Деньги предназначаются для молодых учителей, которые впервые устраиваются на работу после получения диплома.

- Подъемные – это возможность увеличить мотивацию выпускников профильных вузов. Размер подъемных в крае уже нельзя назвать серьезной помощью учителям. К слову, сумма выплаты равна четырем должностным окладам и не меняется уже больше 20 лет, - рассказали в районной администрации.

Авторы идеи предлагают брать для расчета суммы подъемных не четыре должностных оклада, а восемь. За поправки в закон в первом чтении проголосовали все депутаты профильного комитета Законодательной думы Хабаровского края. Этот законопроект также поддержал губернатор края Сергей Фургал. Новый порядок будут применять в январе 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU