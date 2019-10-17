В многоэтажке Биробиджана начался переполох из-за еды «с дымком»

СЕГОДНЯ 12:03 2019-10-17T12:03:58+03:00

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В Биробиджане пожарные срочно выехали по сообщению о возгорании в многоквартирнике на улице Бумагина. За помощью обратились сами жильцы. Они были уверены, что у соседей пожар. Прибывшие огнеборцы смогли попасть через окно и обследовать помещение.

- Оказалось, что дымилась оставленная на плите еда. В квартире никого не было. Скорее всего, хозяева ушли, забыв про пищу. К моменту, когда в жилье проникли пожарные, еда прилично подгорела, в квартире был едкий дым. Огнеборцы вместе с работниками газовой службы отключили газ, убрали кастрюлю с плиты и открыли все окна и балкон. Квартиру передали на охрану сотрудникам полиции, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Жителей области убедительно просят проверять выключена ли плита перед тем, как покинуть помещение.

ИСТОЧНИК KP.RU