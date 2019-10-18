Погода в Хабаровске на 18 октября 2019 года: днем до +16, без осадков
В Биробиджане без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -2-4. Днем +14+16.
В Хабаровске без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью 0-2. Днем +14+16.
В Бикине без осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Ночью -2-4, днем +13+15.
В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем +13+15.
В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Ночью +1-1. Днем +12+14.
В Чегдомыне без осадков. Ветер южный 2-7 метров в секунду. Ночью -4-6. Днем +12+14.
В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью 0-2. Днем +12+14.
В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью --3-5. Днем +3+5.
ИСТОЧНИК KP.RU