СЕГОДНЯ 01:04 2019-10-18T01:04:49+03:00

Погода в Хабаровске на 18 октября 2019 года: днем до +16, без осадков Фото: Ольга КИВА

Ночные температуры будут держаться на уровне нуля

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В Биробиджане без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -2-4. Днем +14+16.

В Хабаровске без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью 0-2. Днем +14+16.

В Бикине без осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Ночью -2-4, днем +13+15.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем +13+15.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Ночью +1-1. Днем +12+14.

В Чегдомыне без осадков. Ветер южный 2-7 метров в секунду. Ночью -4-6. Днем +12+14.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью 0-2. Днем +12+14.

В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью --3-5. Днем +3+5.

ИСТОЧНИК KP.RU