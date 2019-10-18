Известный трансплантолог оценил профессионализм хирургов в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 01:30 2019-10-18T01:58:12+03:00

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В Хабаровский край прибыл Сергей Готье, ведущий российский трансплантолог. Гость уже побывал в первой краевой больнице и в федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии. Он оценил возможности для открытия на их базе новых направлений и в частности профессионализм местных специалистов. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Со слов Сергея Готье, в регионе довольно сильная команда хирургов. Эти специалисты могут проводить уникальные операции. Он отметил, что на базе первой краевой больницы можно открыть отделение трансплантологии.

Позже именитый гость встретился с Сергеем Фургалом. Глава региона в свою очередь рассказал, что в крае на сегодняшний день построили онкологический центр, выпускают свои радиофармпрепараты, на базе сердечно-сосудистого центра в год делают до пяти тысяч операций. Кадры для медицинской отрасли готовят в местном медицинском университете. Губернатор поделился планами по поводу ремонта первой краевой больницы, сообщил, что собираются закупать современное оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU