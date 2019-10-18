2019-10-18T02:33:49+03:00
Политика

В Комсомольске продезинфицировали после наводнения 10 детских садов

Всего в городе обеззаразили больше 20 образовательных учреждений
Ольга КИВА
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В Комсомольске продезинфицировали после наводнения 10 детских садовВ Комсомольске продезинфицировали после наводнения 10 детских садовФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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В Комсомольске -на- Амуре военные дезинфекторы обработали больше 20 образовательных учреждений, из них 10 – это детские сады. Обеззараживание проводили в обязательном порядке после прошедшего паводка.

Как отметили в пресс- службе Восточного военного округа, специалисты войск РХБ защиты продезинфицировали также три культурных объекта города. Еще они должны обработать 11 спортивных объектов. Предполагается, что с этой работой они справятся за сутки.

Также по графику военнослужащие займутся обеззараживанием колодцев, из которых берут воду для питья. С начала выполнения работ обработали уже почти 160 колодцев из более 250 запланированных.

Напомним, в Комсомольске-на-Амуре собираются провести работы почти на 500 объектах, в том числе обработать более 170 многоквартирных жилых домов, около 40 школ и детских садов, более 20 спортивных объектов и пять объектов культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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