2019-10-18T04:25:43+03:00
Общество

В Хабаровском районе появилась доска почета Героев войны и труда

Также в преддверии 81-й годовщины со дня образования региона открыли доску Почетных граждан
Ольга КИВА
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В Хабаровском районе появилась доска почета Героев войны и труда ФОТО: Администрация Хабаровского районаВ Хабаровском районе появилась доска почета Героев войны и труда ФОТО: Администрация Хабаровского района
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В Хабаровском районе прошла торжественная церемония открытия доски почета Героев войны и труда и доски Почетных граждан. Таким образом местные жители постарались увековечить память о героях войны и труда, Почетных гражданах района.

- В истории Хабаровского района есть много примеров славных дел и героических поступков, у которых есть имена. Речь идет о людях, живших когда-то и живущих сейчас рядом с нами. Мы решили собрать воедино сведения о тех, кто своим трудом и подвигами укрепляли мощь нашей страны, и о тех, кто в настоящее время вносит свой весомый вклад в развитие нашего района, - рассказал глава района во время церемонии открытия.

Оформленные стенды находятся в холле первого этажа районной администрации. Посмотреть их могут все желающие. Сейчас здесь есть информация о девяти людях. Среди них Герои Советского Союза Михаил Максимович Музыкин, Владимир Петрович Некрасов, Николай Михайлович Никитенко, Герои социалистического труда Вера Никитична Некрестова, Антонина Петровна Корж, Герой Российской Федерации Иван Владимирович Маслов и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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