2019-10-18T04:24:55+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае у автомобилистов массово из машин пропадали вещи

При этом страдали преимущественно автовладельцы, не озадачившиеся сигнализацией
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае у автомобилистов массово из машин пропадали вещиВ Хабаровском крае у автомобилистов массово из машин пропадали вещиФото: Олег ЗОЛОТО
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У автолюбителей в поселке Ванино начали пропадать вещи из машин. При этом было одно обстоятельство, которое объединяло всех пострадавших – отсутствие сигнализации на автомобилях. Общую сумму ущерба автовладельцы оценили в 65 тысяч рублей.

- Полицейские смогли найти и задержать предполагаемого вора. Им оказался 42-летний местный житель. Как выяснилось, в прошлом его не раз привлекали к уголовной ответственности за имущественные виды преступлений, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Правоохранители узнали, что фигурант действовал преимущественно в ночное время суток. Чтобы вскрыть машины, ему понадобились подручные средства. Похищенное мужчина хранил дома, собирался вещи продать позже. В ходе обыска по месту жительства фигуранта полицейские изъяли похищенное имущество. В отношении задержанного возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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