Библиотекарям в Хабаровске предложили выделить квартиры

СЕГОДНЯ 04:45 2019-10-18T04:45:10+03:00

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Мэр Хабаровска предложил открывать в жилмассивах филиалы библиотек. Такой подход поможет приблизить книгу к читателю. Суть этого процесса сводится к тому, чтобы в небольших помещениях или многокомнатных квартирах организовать библиотеки. Для этого нужно будет сделать ремонт, закупить оборудование.

- Вторая инициатива, которая прозвучала из уст мэра города – это привлечения в библиотечную отрасль молодых специалистов. К слову, за последние годы учреждения пришли 10 молодых специалистов. Из всей численности сотрудников доля возрастных работников, которым исполнилось более 55 лет, составляет почти половину, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Также в администрации нацелились сделать популярной профессию библиотекаря. Для этого предложили устраивать школьные экскурсии, показывать учреждения изнутри. Также поступило предложение выделять одну-две квартиры для работников библиотечной сети.

ИСТОЧНИК KP.RU