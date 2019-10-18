Икру в виде томатного сока задержали при вывозе из Хабаровского края
Гости из Поднебесной возвращались на родину из Хабаровского края не с пустыми руками. Иностранцы закупили красную икру и чтобы наверняка провезти ее через границу, замаскировали под томатный сок. Однако уловку раскрыли таможенники речного пункта пропуска «Пассажирский».
- Во время досмотра в личном багаже граждан обнаружили 21 килограмм лососевой икры. Продукцию иностранцы пытались вывезти в Фуюань, предварительно разместив ее в тетрапаки из-под томатного сока. Сами нарушители рассказали, что не знали об истинном содержимом упаковок сока, - рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.
В отношении китайцев начались административные разбирательства за сокрытие товаров за счет тайников или придания одним товарам вида других при перемещении их через таможенную границу.
ИСТОЧНИК KP.RU