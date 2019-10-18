СЕГОДНЯ 05:33 2019-10-18T05:33:21+03:00

Икру в виде томатного сока задержали при вывозе из Хабаровского края Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

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Гости из Поднебесной возвращались на родину из Хабаровского края не с пустыми руками. Иностранцы закупили красную икру и чтобы наверняка провезти ее через границу, замаскировали под томатный сок. Однако уловку раскрыли таможенники речного пункта пропуска «Пассажирский».

- Во время досмотра в личном багаже граждан обнаружили 21 килограмм лососевой икры. Продукцию иностранцы пытались вывезти в Фуюань, предварительно разместив ее в тетрапаки из-под томатного сока. Сами нарушители рассказали, что не знали об истинном содержимом упаковок сока, - рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

В отношении китайцев начались административные разбирательства за сокрытие товаров за счет тайников или придания одним товарам вида других при перемещении их через таможенную границу.

ИСТОЧНИК KP.RU