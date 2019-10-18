СЕГОДНЯ 07:33 2019-10-18T07:33:38+03:00

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В правительстве Хабаровского края трудоустроили 13 выпускников вузов. Кандидатов отбирали в рамках регионального проекта «Стажировка в органах исполнительной власти края». Обладателям дипломов дали возможность пройти стажировку в любом из краевых министерств, а после устроиться на работу официально. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Новые сотрудники уже встретились с Сергеем Фургалом и обсудили с ним перспективы своего профессионального развития. Губернатор отметил, что современная система отбора кадров должна быть уже на ранней стадии максимально вовлечена в процесс подготовки молодых специалистов. Он акцентировал внимание на том, что потенциальным кадрам нужно давать доступ во все сферы экономики края, и, в первую очередь, в сектор госуправления.

Одна из участниц проекта поделилась своим мнением по поводу проекта. Татьяна Емельянченко, обладательница диплома РАНХиГС выбрала себе место стажировки в краевом министерстве ЖКХ. Она считает, что введенная практика действительно помогает открыть молодежи двери в органы власти. О возможности пройти стажировку она узнала на кафедре своего вуза и решила ею воспользоваться.

ИСТОЧНИК KP.RU