СЕГОДНЯ 05:09 2019-10-18T05:09:36+03:00

В Хабаровском крае в яслях открыли больше 300 мест с начала года Фото: Правительство Хабаровского края

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В Хабаровском крае для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет подготовили 300 мест в яслях с начала 2019 года. Их количество собираются увеличить в регионе почти на тысячу до 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Отметим, что всего в крае за два года открыли 633 дополнительных места. Больше всего их в Хабаровске, Хабаровском и имени Лазо районах. Ясли сейчас работают также в Комсомольске-на-Амуре, Бикинском, Верхнебуреинском, Ванинском, Комсомольском, Николаевском, Солнечном, Ульчском, Тугуро-Чумиканском и Охотском районах. Места в яслях создавали за счет строительства, реконструкции, капитального либо текущего ремонта и перепрофилирования групп.

Напомним, что до конца года собираются осилить еще 195 мест для детей в возрасте от двух месяцев в четырех строящихся детских садах Хабаровска и поселка Дормидонтовка Вяземского района.

ИСТОЧНИК KP.RU