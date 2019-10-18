В Хабаровске рассказали, когда закончится речная навигация

СЕГОДНЯ 07:58 2019-10-18T07:58:39+03:00

Решение о прекращении сообщения приняли на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям

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В Хабаровске сообщили, когда закончится речная навигация. Дату определили - 28 октября. В это день официально будет прекращено движение теплоходов по реке Амур. Решение приняли на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям краевой столицы.

Отметим, что это необходимая мера в связи с ухудшением погодных условий и началом ледостава. В этом запрете нашлись исключения для маломерных судов, используемых сотрудниками государственных органов власти. В частности речь идет о специалистах, осуществляющих надзор и имеющих полномочия на проведение аварийно-спасательных работ, оказание медицинской помощи, доставку продуктов, медикаментов и почты, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

Жителей города убедительно просят принять эту информацию к сведению и учитывать ее при планировании маршрутов с использованием речных теплоходов.

ИСТОЧНИК KP.RU