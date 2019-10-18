СЕГОДНЯ 08:26 2019-10-18T11:29:04+03:00

На трассе «Чита-Хабаровск» в ЕАО в жуткой аварии оказались две иномарки Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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В минувшие сутки на трассе «Чита-Хабаровск» в Еврейской автономии произошло жуткое дорожное происшествие. Инцидент случился днем в районе 2089 километра автодороги. По предварительной информации, водитель машины Mitsubishi Lancer пересек сплошную линию разметки.

- Оказавшись на соседней полосе движения, водитель не убедился в том, что у впереди движущегося автомобиля был включен левый указатель поворота, начал поворачивать налево, а потом врезался в машину Isuzu Elf. Во время аварии водитель авто Mitsubishi Lancer получил телесные повреждения, - рассказали в областной Госавтоинспекции.

Автолюбителей области убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. Пожалуйста, помните, что маленькая ошибка может стать большой трагедией не только для тех, кто сидит в салоне авто, но и для совершенно случайных людей.

ИСТОЧНИК KP.RU