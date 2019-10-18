В Биробиджане у щенка, спасенного из межгаражного плена, отнялись лапы

СЕГОДНЯ 08:58 2019-10-18T11:27:43+03:00

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В Биробиджане между гаражами застрял щенок. Животное скулило и отчаянно пыталось выбраться из плена. Однако у него ничего не получалось. Бедолагу заметил случайный прохожий, который сам попытался вызволить малыша, но у него ничего не вышло. Потом он позвонил спасателям.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО, прибывшие на подмогу специалисты выяснили, что четвероногий друг полз между двух гаражных боксов, застрял и не смог самостоятельно выбраться из опасной ловушки. Если бы не прохожие, он бы погиб.

К слову, щенки в таком возрасте, как этот пострадавший, могут ползти вперед, а назад это просто физически невозможно. Животное было напугано и поэтому не реагировало на еду-приманку. Не найдя выхода, спасатели вернулись на базу, а позже вернулись обратно. К тому времени «пострадавший» продвинулся еще ближе к узкому проему между гаражами. Сложность была в том, что щенок шеей уперся в острую кромку бетона, которая была в основании гаражей, а тело оказалось под ней. Спасателям понадобился час, чтобы вызволить питомца.

Щенка вытащили и отвезли в ветеринарную клинику. Из-за того, что он долгое время находился в одном положении, его передние лапы отнялись. Но, по словам ветеринара, возможно, это временное явление - щенку нужны время, покой, вкусная еда и забота. А пока что счастливчик находится на базе спасателей в тепле, под присмотром своих освободителей и с нетерпением ждет своих новых любящих хозяев.

ИСТОЧНИК KP.RU