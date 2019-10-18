В день рождения Хабаровского края устроят «Праздник русского хоккея»

СЕГОДНЯ 09:26 2019-10-18T09:26:34+03:00

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В Хабаровском крае готовятся отметить 81-годовщину со дня образования региона. В рамках торжественных мероприятий собираются устроить «Праздник русского хоккея». Это событие пройдет в Арене «Ерофей» 19 и 20 октября с 15:00.

- К слову, желающие смогут побывать на экскурсии по спортивному комплексу. Гостям покажут музей русского хоккея, раздевалки команд, расскажут историю этого вида спорта, познакомят с особенностями заливки льда. Чтобы стать участником этого мероприятия, нужно предварительно записаться. Сделать это можно через официальный аккаунт арены «Ерофей» в социальной сети, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

В программе встреча с игроками «СКА-Нефтяника», детский турнир по хоккею с мячом, вручение брошюры о русском хоккее с автографами игроков. Также можно будет бесплатно покататься на льду арены «Ерофей» в субботу, 19 октября, с 17:30 и в воскресенье, 20 октября, с 10 часов. Бесплатные билеты выдают в кассе.

ИСТОЧНИК KP.RU