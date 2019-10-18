Комсомольчанин бесплатно поработает из-за забытого ребенка

СЕГОДНЯ 10:19 2019-10-18T11:24:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Комсомольска упорно не хотел платить алименты на собственного ребенка. Этим своим отношением он и заслужил особое внимание представителей закона. Его предупреждали и взывали к его совести, просили одуматься и вспомнить об отпрыске. Однако горожанин не реагировал на все эти сообщения и не торопился погашать задолженность.

- Мужчина задолжал своему ребенку больше 240 тысяч рублей. Чтобы хоть как-то мотивировать горожанина, решили привлечь его к административной ответственности. По решению суда мужчине теперь придется отработать 50 часов, - рассказали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

При этом после отработки обязанность погасить задолженность никуда не денется. Горе-отцу все равно придется найти деньги и решить финансовый вопрос.

Жителям края напоминают, проверить свою задолженность можно на сайте управления УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

ИСТОЧНИК KP.RU