2019-10-18T11:24:51+03:00
Общество

Комсомольчанин бесплатно поработает из-за забытого ребенка

Мужчина исправно не платил алименты, поэтому и впал в немилость стражей порядка
Александр ШТААЛЬ
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Комсомольчанин бесплатно поработает из-за забытого ребенкаКомсомольчанин бесплатно поработает из-за забытого ребенкаФото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО
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Житель Комсомольска упорно не хотел платить алименты на собственного ребенка. Этим своим отношением он и заслужил особое внимание представителей закона. Его предупреждали и взывали к его совести, просили одуматься и вспомнить об отпрыске. Однако горожанин не реагировал на все эти сообщения и не торопился погашать задолженность.

- Мужчина задолжал своему ребенку больше 240 тысяч рублей. Чтобы хоть как-то мотивировать горожанина, решили привлечь его к административной ответственности. По решению суда мужчине теперь придется отработать 50 часов, - рассказали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

При этом после отработки обязанность погасить задолженность никуда не денется. Горе-отцу все равно придется найти деньги и решить финансовый вопрос.

Жителям края напоминают, проверить свою задолженность можно на сайте управления УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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