Хабаровчанка ради призрачной компенсации потратила миллионы рублей

СЕГОДНЯ 10:49 2019-10-18T11:24:02+03:00

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Жительница Хабаровска оказалась легкой добычей телефонных мошенников. Пенсионерка не сразу поняла, в чьи сети попала, ведь сначала все выглядело весьма правдоподобно.

- Заявительница ранее покупала через интернет биологически активные добавки. В конце августа ей позвонила незнакомая женщина, которая представилась работницей банка. Она сообщила, что хабаровчанка купила некачественную продукцию, поэтому ей полагается крупная денежная компенсация, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Женщине предложили получить деньги и предупредили, что сумма очень велика, поэтому надо оплатить услуги инкассаторов. Дальше в течение месяца неизвестные под разными предлогами выкачивали деньги из пенсионерки. Сумма ущерба составила порядка восьми миллионов рублей.

Уголовное дело по данному факту уже возбудили и расследуют. Полицейские занимаются установлением личностей злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU