В «Силинском лесу» Хабаровского края провели осеннюю зачистку

СЕГОДНЯ 11:34 2019-10-18T11:45:33+03:00

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Памятник природы краевого значения «Силинский лес» в Хабаровском крае привели в порядок. Экологическое мероприятие прошло на этой неделе, 16 октября. Участие в нем приняли дружинники охраны природы «Нижнеамурская экологическая инспекция» и сотрудники Комсомольского заповедника. Всего 19 человек.

- Такие зачистки проводят ежегодно в начале осени. В этот раз участники мероприятия убрали сухостой и твердые бытовые отходы, которые нашли на экологической экскурсионной тропе. К слову, в этом году уборку откладывали из-за наводнения. По этой же причине мусора в лесу было немного, но тропа была захламлена повалившимися деревьями, мешающими проведению экскурсий и создающими дополнительную пожароопасную обстановку, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

В общей сложности в порядок привели один километр экологической тропы. Вывезли три кубометра сухостоя, убрали мусор в окрестностях озера Лесного – главной жемчужины «Силинского леса».

ИСТОЧНИК KP.RU