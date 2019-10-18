Хабаровск до 27 октября погрузится в немецкую культуру

СЕГОДНЯ 12:03 2019-10-18T12:03:13+03:00

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В Хабаровске с 19 октября начинаются Дни российско-немецкой культуры. В рамках международного культурного события организуют выставки, показ немецких фильмов, выступления с докладами о творчестве немецких классиков и мастер-класс с концертом.

- Дни российско-немецкой культуры будут длиться до 27 октября. Открытие пройдет 19 октября в 16:00 в кинотеатре «Совкино». В этот день на большом экране зрителям покажут ленты немецких кинематографистов на самые животрепещущие темы. Фильмы на языке оригинала с русскими субтитрами, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Отметим, что вход на открытие мероприятия будет свободным по пригласительным билетам. Получить их можно в день показа в кассе кинотеатра. На все остальные показы действует специальная цена – 100 рублей. Желающих смогут посетить выставку плакатов «Стена - Граница внутри Германии». Здесь представят фотографии и документы из архивов.

Также в Мультимедийном центре Дальневосточной государственной научной библиотеки начнут работать выставки 20 октября. Они называются «Германия - страна изобретателей» и «Немецкие ученые». В Дальневосточном художественном музее устроят вечер фортепианной музыки, а в Хабаровском краевом колледже искусств – мастер-класс для студентов пианиста, лауреата международных конкурсов из Санкт-Петербурга Олега Ванштейна. Более подробная информация на сайте события.

ИСТОЧНИК KP.RU