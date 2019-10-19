Погода в Хабаровске на 19 октября 2019 года: солнечно, ярко и тепло до +14

СЕГОДНЯ 02:51 2019-10-19T02:51:01+03:00

Уже на следующей недели ожидается серьезное похолодание Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

Правда, ночью температура падает уже до нуля и ниже

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В субботу, 19 октября, в Хабаровском крае и ЕАО в основном без осадков. Тепло, будто на дворе сентябрь, и солнечно.

В Биробиджане без осадков, ветер юго-западный, 2-7 м/с. Ночью до -2, днем +14…+16.

В Хабаровске уютная осень, осадков не ожидается. Ночью 0…+2, днем +12…+14. Ветер пока еще теплый, юго-западный, слабый, порывами до 9 м/с.

В Бикине дождей не будет, будет южный ветер, 2-7 м/с. Ночью +1…-1, днем воздух прогреется до +14…+16.

В Советской Гавани и Ванино без осадков, но пасмурно. Ветер южный и юго-западный, 2-9 м/с. Ночью 0…+2, днем +13…+15.

В Комсомольске-на-Амуре тоже облачно, без осадков. Южный ветер, порывами до 12 м/с. Ночью +1…+3, днем +11…+13.

В Чегдомыне тучи, юго-западный ветер 2-7 м/с. Дождей не ожидается. Ночью заморозки -2…-4, днем +9…+11.

В Николаевске-на-Амуре пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Ночью 0…+2, днем +12…+14.

В Охотске без осадков, на небе – тучи. Ветер северный, 5-10 м/с. Ночью стойкий минус -2…-4, днем зябко +3…+5.

В Аяне без осадков, относительно тепло – ночью +1…+3, днем +9…+11. Но при этом северо-восточный ветер, 6-11 м/с, и пасмурно.

Примерно такая же погода в Чумикане. Солнце прячется за тучками, довольно сильный западный ветер, 15-20 м/с. Ночью +3…+5, днем +9…+11. Осадков не ожидается.

В селе им. Полины Осипенко ночью +1…-1, днем +10…+12. Южный ветер, 6-11 м/с. Без осадков, пасмурно.

Пасмурно и в Троицком. Юго-западный ветер, 8-13 м/с. Ночью +1…+3 днем +12…+14. Без осадков.

В Вяземском дождей не будет, юго-западный ветер 2-7 м/с. Ночью +1…-1, днем +14…+16.

ИСТОЧНИК KP.RU