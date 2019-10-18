2019-10-18T11:23:12+03:00
Общество

В Хабаровске ищут Ольгу Тимофееву, пропавшую в Хабаровске 17 октября

В последний раз ее видели в районе Депо-2
Ольга КИВА
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В Хабаровске ищут Ольгу Тимофееву, пропавшую в Хабаровске 17 октября ФОТО: ПСО «Лига-Спас»В Хабаровске ищут Ольгу Тимофееву, пропавшую в Хабаровске 17 октября ФОТО: ПСО «Лига-Спас»
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В Хабаровске ищут пропавшую Ольгу Михайловну Тимофееву. О ней известно – 40 лет, худощавое телосложение, рост около 165 сантиметров. По описанию, данному ее близкими – волосы светлые, глаза темные. Из одежды на ней были сине-черный пуховик с капюшоном, с собой была красная сумка.

Как сообщили в ПСО «Лига-Спас», последний раз Ольгу видели вчера, 17 октября. Она пропала в районе Депо-2, пока о ее местонахождении ничего не известно. К горожанам обращаются с просьбой. Пожалуйста, если вы знаете, где может быть Ольга, или располагаете информацией о том, куда она могла направляться, или случайно заметили ее в городе, сообщите об этом по телефонам «112», 8-914-190-12-17 и 8-924-112-19-90.

Последний раз Ольгу видели вчера, 17 октября ФОТО: ПСО «Лига-Спас»

Последний раз Ольгу видели вчера, 17 октября ФОТО: ПСО «Лига-Спас»

Жителей краевой столицы убедительно просят не оставаться в стороне от чужой беды. Полезной будет любая информация относительно женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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