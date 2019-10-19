В Комсомольске-на-Амуре кассир обокрала магазин, в котором работала
В дежурную часть полиции Комсомольска-на-Амуре обратился сотрудник продуктового магазина. С его слов, во время инвентаризации была обнаружена недостача продуктов, алкоголя и табачных изделий. Общая стоимость пропажи составила восемь тысяч рублей, а порог возбуждения уголовного дела – пять тысяч.
На подозреваемого вышли быстро, как выяснилось, это 25-летняя кассир этого же магазина. Она набрала в торговой точке два пакета покупок, за один рассчиталась, а за второй решила заплатить с зарплаты. Похоже, женщина не ожидала скорой ревизии. Ситуации с обращением в полицию наверняка можно было бы избежать, если бы кассир поставила руководство в известность, что взяла продукты под зарплату.
Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», причем по пункту 2. Ей грозит либо крупный штраф в двести тысяч рублей, либо реальное лишение свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU