В Комсомольске-на-Амуре кассир обокрала магазин, в котором работала

СЕГОДНЯ 04:58 2019-10-19T04:58:10+03:00

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В дежурную часть полиции Комсомольска-на-Амуре обратился сотрудник продуктового магазина. С его слов, во время инвентаризации была обнаружена недостача продуктов, алкоголя и табачных изделий. Общая стоимость пропажи составила восемь тысяч рублей, а порог возбуждения уголовного дела – пять тысяч.

На подозреваемого вышли быстро, как выяснилось, это 25-летняя кассир этого же магазина. Она набрала в торговой точке два пакета покупок, за один рассчиталась, а за второй решила заплатить с зарплаты. Похоже, женщина не ожидала скорой ревизии. Ситуации с обращением в полицию наверняка можно было бы избежать, если бы кассир поставила руководство в известность, что взяла продукты под зарплату.

Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», причем по пункту 2. Ей грозит либо крупный штраф в двести тысяч рублей, либо реальное лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU