2019-10-19T06:38:29+03:00
Общество

«Народным участковым-2019» от Хабаровского края стал комсомольчанин

Владимир Наумцев вышел в финал Всероссийского ежегодного конкурса участковых уполномоченных
Ксения ТУРТЫГИНА
Поделиться:
Станет ли капитан Наумцев лучшим участковым страны, мы не знаем, но желаем ему победы! Фото: МВД РФСтанет ли капитан Наумцев лучшим участковым страны, мы не знаем, но желаем ему победы! Фото: МВД РФ
Изменить размер текста:

С 7 по 16 октября МВД России провело первый, региональный этап Всероссийского конкурса «Народный участковый-2019». Издательский дом «Комсомольская правда» - информационный партнер конкурса.

От края в отборочном этапе участвовали восемь участковых из разных районов края. В финал вышел старший участковый уполномоченный отдела полиции №3 Управления МВД России по Комсомольску-на-Амуре капитан полиции Владимир Наумцев. За него проголосовали 5261 человек.

Теперь Владимиру Наумцеву предстоит защищать честь Хабаровского края в финале конкурса. Онлайн-голосование пройдет на сайте «Комсомольской правды», начиная с 1 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Еврейской автономии начался второй этап выплат пострадавшим от наводнения
В Комсомольске-на-Амуре кассир обокрала магазин, в котором работала
Погода в Хабаровске на 19 октября 2019 года: солнечно, ярко и тепло до +14
Хабаровск до 27 октября погрузится в немецкую культуру
В «Силинском лесу» Хабаровского края провели осеннюю зачистку
Хабаровчанка ради призрачной компенсации потратила миллионы рублей
Комсомольчанин бесплатно поработает из-за забытого ребенка
В Хабаровске ищут Ольгу Тимофееву, пропавшую в Хабаровске 17 октября
В день рождения Хабаровского края устроят «Праздник русского хоккея»
В Биробиджане у щенка, спасенного из межгаражного плена, отнялись лапы
На трассе «Чита-Хабаровск» в ЕАО в жуткой аварии оказались две иномарки
В Хабаровске рассказали, когда закончится речная навигация
В правительстве Хабаровского края трудоустроили 13 выпускников вузов