«Народным участковым-2019» от Хабаровского края стал комсомольчанин
С 7 по 16 октября МВД России провело первый, региональный этап Всероссийского конкурса «Народный участковый-2019». Издательский дом «Комсомольская правда» - информационный партнер конкурса.
От края в отборочном этапе участвовали восемь участковых из разных районов края. В финал вышел старший участковый уполномоченный отдела полиции №3 Управления МВД России по Комсомольску-на-Амуре капитан полиции Владимир Наумцев. За него проголосовали 5261 человек.
Теперь Владимиру Наумцеву предстоит защищать честь Хабаровского края в финале конкурса. Онлайн-голосование пройдет на сайте «Комсомольской правды», начиная с 1 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU