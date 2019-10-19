«Народным участковым-2019» от Хабаровского края стал комсомольчанин

СЕГОДНЯ 06:38 2019-10-19T06:38:29+03:00

Станет ли капитан Наумцев лучшим участковым страны, мы не знаем, но желаем ему победы! Фото: МВД РФ

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С 7 по 16 октября МВД России провело первый, региональный этап Всероссийского конкурса «Народный участковый-2019». Издательский дом «Комсомольская правда» - информационный партнер конкурса.

От края в отборочном этапе участвовали восемь участковых из разных районов края. В финал вышел старший участковый уполномоченный отдела полиции №3 Управления МВД России по Комсомольску-на-Амуре капитан полиции Владимир Наумцев. За него проголосовали 5261 человек.

Теперь Владимиру Наумцеву предстоит защищать честь Хабаровского края в финале конкурса. Онлайн-голосование пройдет на сайте «Комсомольской правды», начиная с 1 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU