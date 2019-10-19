В Еврейской автономии начался второй этап выплат пострадавшим от наводнения

СЕГОДНЯ 08:06 2019-10-19T08:06:43+03:00

В области заняты ликвидацией последствий наводнения, время не терпит - зима на пороге Фото: Правительство ЕАО

Из федерального бюджета на эти цели в область поступят еще пятьдесят миллионов рублей

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Как сообщили в пресс-службе правительства ЕАО, уже перечислено свыше 11,5 млн рублей восемьсот девяносто восьми гражданам, признанными пострадавшими от наводнения. Единовременная разовая материальная помощь составляет десять тысяч рублей.

При утрате имущества первой необходимости человек имеет право претендовать на компенсацию в размере пятьдесят тысяч рублей. Если имущество первой необходимости полностью уничтожено наводнением, то сумма компенсации вырастает до ста тысяч рублей на одного человека.

Напомним, имущество первой необходимости - это минимальный набор непродовольственных товаров общесемейного пользования, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. Проще говоря то, на чем готовят, за чем сидят, на чем спят, где хранят продукты, а также источники получения информации.

В списке: холодильник, газовая или электрическая плита, шкаф для посуды; стол и стул; кровать (диван); телевизор (радио); насос для подачи воды, водонагреватель и отопительный котел (в случае отсутствия централизованного водоснабжения и отопления). Обратите внимание, что в перечне нет компьютера или ноутбука.

ИСТОЧНИК KP.RU