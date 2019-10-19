2019-10-19T12:13:54+03:00
Экономика

Хабаровские предприниматели могут претендовать на субсидии

Средства на поддержку малого и среднего бизнеса выделяются по муниципальной программе
Ксения ТУРТЫГИНА
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Некоммерческий сектор может получить поддержку, чтобы, в свою очередь, помогать бизнесуНекоммерческий сектор может получить поддержку, чтобы, в свою очередь, помогать бизнесуФото: Администрация Хабаровска
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Как сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска, мэрия начинает прием документов от предпринимателей на получение субсидий. Деньги можно будет получить по городской подпрограмме «Вовлечение молодежи Хабаровска в предпринимательскую деятельность». Размер субсидий составляет сто процентов от понесенных затрат, но не более ста тысяч рублей.

Субсидии могут получить некоммерческие организации на подготовку (повышение квалификации) педагогов общеобразовательных учреждений; на проведение консультаций по организации и ведению своего дела субъектам молодежного предпринимательства. Прием документов до 20 ноября 2019 года.

С полными условиями получения субсидий можно ознакомиться на сайте Своедело27.рф или в управлении по делам молодежи и социальным вопросам администрации Хабаровска: ул. Ленинградская, 30, телефоны (4212) 40-89-92, 40-89-94.

ИСТОЧНИК KP.RU

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