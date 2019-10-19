2019-10-19T12:14:40+03:00
Общество

СИЗО в Хабаровске отремонтируют по требованию прокуратуры

Надзорное ведомство провело проверку условий содержания «постояльцев» следственного изолятора и выявило нарушения
Ксения ТУРТЫГИНА
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За соблюдением прав лиц, находящихся в следственном изоляторе, следит прокуратура.За соблюдением прав лиц, находящихся в следственном изоляторе, следит прокуратура.Фото: УФСИН по Хабаровскому краю
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Работники прокуратуры Хабаровского края провели в СИЗО-1, распложенном в Хабаровске, проверку соблюдения прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных на медико-санитарное обеспечение.

Напомним, в СИЗО-1 есть больница, в которой работают терапевтическое, психиатрическое и туберкулезное отделения. Палаты для больных – по сути те же камеры, только с больничными койками. Прокуроры выявили, что условия содержания в них не соответствуют требованиям закона. «Больничные» камеры явно нуждаются в ремонте.

- Во всех камерах на стенах и потолке повсеместно отмечается отслоение штукатурки, краски, следы подтеков, схожих с грибковыми образованиями, - сообщили в прокуратуре края. – Также отмечается повышенная влажность, напольное покрытие ненадлежащего вида.

Подобные нарушения прокуратура уже фиксировала ранее и направляла представления в адрес начальника УФСИН по Хабаровскому краю. Однако меры к устранению нарушений приняты не были и прокурор края направил исковое заявление в суд. Кировский районный суд г. Хабаровска удовлетворил иск в полном объеме. Так что в ближайшее время в камерах стационарных отделений больницы СИЗО-1 должен начаться ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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