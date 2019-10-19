2019-10-19T12:24:29+03:00
Общество

В коридорах власти Хабаровского края прошел день открытых дверей

Все желающие смогли посетить с экскурсией «белый дом», узнать историю строительства здания, побывать в приемной губернатора и большом зале, где проходят расширенные заседания
Ксения ТУРТЫГИНА
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Во время экскурсии посетители узнали много нового о самом главном здании Хабаровского краяВо время экскурсии посетители узнали много нового о самом главном здании Хабаровского краяФото: Правительство Хабаровского края
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В субботу, 19 октября, накануне дня основания Хабаровского края, главное здание региона распахнуло двери для всех желающих. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, «белый дом», что на площади им. Ленина, посетили с экскурсиями школьники, студенты и все, кому было интересно заглянуть в коридоры власти.

Специалист Государственного архива Хабаровского края Денис Ляхов рассказал историю здания, напомнил, что площадь им. Ленина ранее, до 1900 года, называлась Николаевской, затем Республиканской, затем площадью Свободы и площадью Сталина. Свое нынешнее название она получила в 1957 году.

Гости побывали в большом зале, приемной губернатора, зале для протокольных встреч и совещаний. Кстати, здесь же в витринах представлены сувениры, которые в разное время получали губернаторы Хабаровского края от иностранных делегаций, руководства России и коллег. Все эти памятные вещи, по закону, не переходят во владение одариваемого, а остаются в краевой собственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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