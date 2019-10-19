В коридорах власти Хабаровского края прошел день открытых дверей
В субботу, 19 октября, накануне дня основания Хабаровского края, главное здание региона распахнуло двери для всех желающих. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, «белый дом», что на площади им. Ленина, посетили с экскурсиями школьники, студенты и все, кому было интересно заглянуть в коридоры власти.
Специалист Государственного архива Хабаровского края Денис Ляхов рассказал историю здания, напомнил, что площадь им. Ленина ранее, до 1900 года, называлась Николаевской, затем Республиканской, затем площадью Свободы и площадью Сталина. Свое нынешнее название она получила в 1957 году.
Гости побывали в большом зале, приемной губернатора, зале для протокольных встреч и совещаний. Кстати, здесь же в витринах представлены сувениры, которые в разное время получали губернаторы Хабаровского края от иностранных делегаций, руководства России и коллег. Все эти памятные вещи, по закону, не переходят во владение одариваемого, а остаются в краевой собственности.
ИСТОЧНИК KP.RU