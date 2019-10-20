СЕГОДНЯ 02:35 2019-10-20T02:35:47+03:00

Погода в Хабаровске на 20 октября 2019 года: днем до +15, без осадков Фото: Ольга КИВА

Воскресенье будет теплым в крае и в столице Еврейской автономии

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В Биробиджане без осадков. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Ночью 0-2. Днем +15+17.

В Хабаровске без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +13+15.

В Бикине без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью +1-1, днем +14+16.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +1+3. Днем +12+14.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью +1-1. Днем +10+12.

В Чегдомыне без осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью -4-6. Днем +10+12.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +11+13.

В Охотске без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью -3-5. Днем +4+6.

ИСТОЧНИК KP.RU