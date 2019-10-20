2019-10-20T05:46:51+03:00
Общество

Детская забава чуть не закончилась крупным пожаром в ЕАО

По основной версии, дети подожгли сухое сено, пламя в один миг охватило заготовки
Александр ШТААЛЬ
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Детская забава чуть не закончилась крупным пожаром в ЕАОДетская забава чуть не закончилась крупным пожаром в ЕАОФото: ГУ МЧС России по ЕАО
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В селе Амурзет пожарные чудом успели спасти дом от огня. Постройка уцелела, но вот 10 рулонов сухого сена сгорели почти моментально. О пламени дети рассказали матери, а женщина уже бросились вызывать подмогу. Перед этим она попыталась самостоятельно потушить пожар с помощью подручных средств.

- Огнеборцы отправились по сигналу на улицу Советскую. Через четыре минуты после того, как сообщение приняли, они уже были на месте. Чтобы пламя не перекинулось на находившийся рядом жилой дом и хозяйственные постройки, пожарные оперативно потушили огонь. В этом происшествии никто не пострадал, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

По основной версии, виновниками случившегося называют детей. Специалисты предполагаю, что несовершеннолетние играли рядом с сеном, при этом использовали спички. В какой-то момент они поднесли огонь к сену, а дальше пламя мгновенно охватило все заготовки. Ущерб, нанесенный пламенем, устанавливают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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