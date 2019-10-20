СЕГОДНЯ 07:03 2019-10-20T07:03:18+03:00

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В Хабаровском крае разыскивают подозреваемого в убийстве гражданина Чуприну Юрия Ефимовича, дата рождения – 13 марта 1958 года. Мужчину подозревают в убийстве. По предварительной информации, по вине фигуранта погиб насильственной смертью мужчина. Его труп нашли в жилом доме на улице Совхозной в Хабаровске.

- По данному факту уж возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Убийство». Местных жителей убедительно просят помочь установить местонахождение подозреваемого. О нем известно, что ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за различные преступления. Среди них также были тяжкие и особо тяжкие против личности и собственности, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

К слову, фигурант отбывал длительные сроки заключения в местах лишения свободы. В Хабаровске он не имеет постоянного места жительства. Если вы знаете, где может находиться подозреваемый, пожалуйста, сообщите об этом по телефонам 8-924-219-93-02, (4212) 59-53-35 или «02». Конфиденциальность и безопасность гарантируются.

ИСТОЧНИК KP.RU