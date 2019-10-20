2019-10-20T04:08:14+03:00
Общество

День рождения Хабаровского края отмечают 19-20 октября

В регионе проходят концерты, акции и спортивные мероприятия
Ольга КИВА
Поделиться:
День рождения Хабаровского края отмечают 19-20 октября ФОТО: Туркина МарияДень рождения Хабаровского края отмечают 19-20 октября ФОТО: Туркина Мария
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае на этих выходных, 19-20 октября, отмечают 81-ю годовщину со дня образования региона. В связи с этим в регионе устраивают концерты, праздничные акции и спортивные мероприятия.

- Больше всего событий пройдет в краевой столице. Здесь организовали праздничный концерт на набережной стадиона имени Ленина. Среди выступающих были ансамбль Песни и пляски и духовой оркестр Восточного военного округа. Желающие также смогли попробовать еду с полевой кухни, посетить выставку военной техники, посмотреть показательные выступления роты почетного караула, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, сегодня, 20 октября можно бесплатный сходить в любой музей. Жителей и гостей города приглашают посетить творческую площадку «27 рулит всем», которая проходит в краевом парке имени Муравьева-Амурского возле Утеса. Начало в 12 часов. На набережной стадиона имени Ленина пройдет семейная эстафета и спортивный флешмоб. Более подробная программа на сайте правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровском крае разыскивают подозреваемого в убийстве
Детская забава чуть не закончилась крупным пожаром в ЕАО
Погода в Хабаровске на 20 октября 2019 года: днем до +15, без осадков
В коридорах власти Хабаровского края прошел день открытых дверей
СИЗО в Хабаровске отремонтируют по требованию прокуратуры
Хабаровские предприниматели могут претендовать на субсидии
В Еврейской автономии начался второй этап выплат пострадавшим от наводнения
«Народным участковым-2019» от Хабаровского края стал комсомольчанин
В Комсомольске-на-Амуре кассир обокрала магазин, в котором работала
Погода в Хабаровске на 19 октября 2019 года: солнечно, ярко и тепло до +14
Хабаровск до 27 октября погрузится в немецкую культуру
В «Силинском лесу» Хабаровского края провели осеннюю зачистку
Хабаровчанка ради призрачной компенсации потратила миллионы рублей
Комсомольчанин бесплатно поработает из-за забытого ребенка
В Хабаровске ищут Ольгу Тимофееву, пропавшую в Хабаровске 17 октября
В день рождения Хабаровского края устроят «Праздник русского хоккея»
В Биробиджане у щенка, спасенного из межгаражного плена, отнялись лапы
На трассе «Чита-Хабаровск» в ЕАО в жуткой аварии оказались две иномарки
В Хабаровске рассказали, когда закончится речная навигация
В правительстве Хабаровского края трудоустроили 13 выпускников вузов