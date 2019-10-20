День рождения Хабаровского края отмечают 19-20 октября

СЕГОДНЯ 04:08 2019-10-20T04:08:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае на этих выходных, 19-20 октября, отмечают 81-ю годовщину со дня образования региона. В связи с этим в регионе устраивают концерты, праздничные акции и спортивные мероприятия.

- Больше всего событий пройдет в краевой столице. Здесь организовали праздничный концерт на набережной стадиона имени Ленина. Среди выступающих были ансамбль Песни и пляски и духовой оркестр Восточного военного округа. Желающие также смогли попробовать еду с полевой кухни, посетить выставку военной техники, посмотреть показательные выступления роты почетного караула, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, сегодня, 20 октября можно бесплатный сходить в любой музей. Жителей и гостей города приглашают посетить творческую площадку «27 рулит всем», которая проходит в краевом парке имени Муравьева-Амурского возле Утеса. Начало в 12 часов. На набережной стадиона имени Ленина пройдет семейная эстафета и спортивный флешмоб. Более подробная программа на сайте правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU